Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:32

Осинькин: «Мы даже не можем обследовать проблемы Салтыкова с коленом, он снова летит в сборную»

Осинькин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Салтыкова
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Никиты Салтыкова, который вызван в молодежную сборную России, но досрочно покинул поле в матче 15-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1).

«У Никиты есть проблемы с коленом уже достаточно давно. Ему надо бы дать паузу, которую мы ему не могли дать даже во время перерыва на матчи сборных — он летал в Бразилию и провел там три матча. У нас были сомнения, ставить ли его на игру с «Уралом», но мы решили все-таки выпустить его. Он провел отличный матч, но доиграть до конца так и не смог. И сейчас он снова должен лететь в сборную, мы его у себя даже обследовать не можем. Обложили его колено льдом, точнее сказать, что с ним, я пока не могу. Но мы надеемся, что ничего серьезного, ему просто нужна пауза, сейчас осталось всего три тура, и он эту паузу получит», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

19-летний Салтыков выступает за «Крылья Советов» с июля 2023 года. Всего за самарский клуб он провел 18 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-my-dazhe-ne-mozhem-obsledovat-problemy-saltykova-s-kolenom-on-snova-letit-v-sbornuyu-304765/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Никита Салтыков
Обсудить
Читайте также
Итоговый турнир ATP с Медведевым и Рублевым стартует 12 ноября
FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии на международные соревнования
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Факела» Якимов: «Хотелось бы победить ЦСКА, но ничьей довольны»