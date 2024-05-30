Осинькин: «Сможет ли Цыпченко вернуться в футбол? Очень надеюсь»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о тяжелой травме нападающего команды Дмитрия Цыпченко.

«У него есть проблемы с хрящом, ему надо восстановиться, — цитирует Осинькина «РБ Спорт». — Он недавно давал интервью, в котором сам рассказал о травме. Посмотрите, это очень эмоционально. Сможет ли он вообще вернуться? Точного понимания нет. Очень надеюсь и готов давать посыл, чтобы это случилось. Остальное только время покажет. Но скоро он уже может начать тренироваться, я на это очень надеюсь. Боюсь сглазить, поэтому не хочу за него отвечать. Только желаю здоровья и скорейшего восстановления».

Последний матч за «Крылья Советов» Цыпченко провел 22 июля 2023 года. В ноябре 24-летний футболист перенес операцию на хряще в коленном суставе.