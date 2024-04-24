Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:50

Осинькин: «Гарре вот-вот вернется в общую группу, Бабкин, Солдатенков и Шитов уже в строю»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о восстановлении травмированных игроков команды.

«Прямо перед игрой с «Рубином» Гарре получил травму голеностопа. Надеемся, что неделька-другая — и он будет в строю. Он уже совсем рядом. Вот-вот начнет тренироваться в общей группе. Возможно, после Воронежа. Бейл вернется в строй примерно через недельку. Бабкин, Солдатенков и Шитов уже в строю», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

«Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 24 матчах.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Обсудить
Читайте также
Никотин могут приравнять к допингу в спорте
ВАДА пояснило разницу между допингом у китайских пловцов и Валиевой
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «Зенита»

ЦСКА выпустил ролик перед дерби со «Спартаком»: «Джикия сегодня сидит в запасе. Промес? Видимо, тоже где-то сидит»