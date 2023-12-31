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РПЛ

Сегодня, 19:05

Осинькин: «После Нового года допускаем перевес у игроков на 1-2 кг, за большее — штрафуем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, установил ли тренерский штаб команды какие-либо правила перед футболистами на новогодние праздники.

«Если мы давали какие-то рекомендации, то на весь отпуск. Футболисты понимают, что есть упражнения, которые надо сделать. По весу мы можем допустить перевес на один-два килограмма, а за большее штрафуем. Но и эти штрафы только день на третий после начала сборов. Что касается новогодней ночи, в этот день все взрослые люди знают, как себя вести. Непрофессионализм, о котором раньше слагали легенды, сейчас у футболистов не в почете», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

На данный момент в чемпионате России зимний перерыв. Сезон возобновится в начале марта. После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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