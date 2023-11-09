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Сегодня, 19:38

Осинькин — о Салтыкове: «Он дает определенный уровень игры»

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Главный тренер «Крылья Советов» Игорь Осинькин высказался об игре форвардов команды Никиты Салтыкова и Бенхамина Гарре в последних матчах.

«Тяжелая октябрьская поездка в Бразилию повлияла на здоровье Салтыкова в том плане, что мы не нашли время подлечить его старые болячки, но он тренируется и дает определенный уровень игры — влияет молодость и количество проведенных игр, — цитирует Осинькина Metaratings.ru. — Что касается Гарре, то с «Оренбургом» он сыграл хороший матч, забил. Может быть, не получилось что-то с «Краснодаром» и «Зенитом», но в тех матчах не получилось у всей команды. Да, ранее он был чуть ярче. После травмы Бенджамин приболел и в какой-то момент мы больше вспоминали о слабости после болезни, чем о травме».

19-летний Салтыков провел 17 игр в этом сезоне, забил 4 гола, отдал 2 голевые передачи, на счету 23-летнего аргентинца Гарре 16 проведенных матчей во всех турнирах, 5 забитых мячей и 1 ассист.

«Крылья Советов» после 14 туров чемпионата России-2023/24 занимают 4-е место в турнирной таблице с 22 очками. Следующий матч РПЛ самарцы проведут 11 ноября дома против «Урала».

Источник: Metaratings.ru
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Игорь Осинькин
Никита Салтыков
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