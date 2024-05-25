Пикущак: «Мне лично хотелось бы, чтобы «Краснодар» стал чемпионом»

Бывший игрок и тренер «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Понятно, что решающая игра пройдет в Краснодаре. Но шансы пока есть у каждой команды. «Динамо» устраивает ничья. Но мне лично хотелось бы, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Понятно, что в последних турах до «Сочи» они теряли очки. Но мотивация будет большой.

А по поводу «Динамо» я давно говорил, что они будут претендовать до по последнего тура. И вот выдали такую серию. Понятно, что динамовцы будут играть осторожно. Не ожидаю сверхоткрытого футбола. Но «Краснодару» надо точно побеждать, а их соперник может этим воспользоваться», — цитирует «РБ Спорт» Пикущака.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».