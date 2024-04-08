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Сегодня, 16:58

Семшов считает, что несправедливо увольнять Абаскаля из «Спартака» после победы над «Динамо»

Руслан Минаев
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о будущем тренера Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Надо знать, какие цели преследует «Спартак». Про увольнение Абаскаля говорили уже давно, но с ним так и не попрощались. Сейчас после победы над «Динамо» несправедливо его увольнять. Если приглашать нового специалиста, то это надо делать с прицелом на будущее», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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