Семшов: «Зенит» не станет чемпионом, если в другие команды РПЛ перейдут Месси, Суарес или Роналду»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил перспективы «Зенита» выиграть золото РПЛ в этом сезоне.

«В ближайшие пять лет я не вижу конкурентов у «Зенита», петербуржцы будут чемпионами. В этом сезоне их лихорадит, они даже намекают на то, что готовы поделиться чемпионством, но другие отказываются. Если в какие-то команды РПЛ перейдут Месси, Суарес или Роналду, тогда может кто-то и станет чемпионом, кроме «Зенита». У команды Семака есть дух победителя», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

«Зенит» набрал 50 очков после 26 матчей РПЛ и лидирует в турнирной таблице. «Краснодар» с 50 очками после 27 матчей — на второй строчке. Замыкает тройку «Динамо» — 47 очков после 26 матчей.