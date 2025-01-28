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Сегодня, 11:45

Семшов считает, что «Зениту» нужна свежая кровь: «Бразильцы немного потеряли в мотивации»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» высказался о трансферной кампании «Зенита» зимой.

«Вендел и Клаудиньо сделали для «Зенита» много. Свежая кровь нужна, потому что бразильцы немного потеряли в мотивации. Наверное, они и сами захотели найти себе что-то новое, для того чтобы у них появилась конкуренция. В «Зените» у них ее уже не было. А сейчас появится. Это правильный шаг для них и для «Зенита», которому как флагману российского футбола нужна свежая кровь. Им нужны голодные футболисты», — сказал Семшов «СЭ».

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет еще один полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике. 22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в «Аль-Садд».

Игорь Семшов
ФК Зенит
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