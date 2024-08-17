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Сегодня, 14:00

Семшов — о Глушенкове: «Пока прет и фортуна к тебе лицом, нужно за нее цепляться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

— Вас удивляет прогресс Глушенкова?

— Наверное, нет, потому что последний год в «Локомотиве» он провел очень хорошо. Помню его по совместной работе в «Химках», когда он пришел из «Спартака» после травмы. Тогда набирал форму, но качественно выступал за «Химки» и помогал команде набирать очки. Ближе к концу сезона, когда уже был в кондициях, играл постоянно. Потом был переезд в Самару и уверенность в своей игровой форме, следом — трансфер в «Локомотив», где он стал одним из лидеров. А сейчас в «Зените» есть футболисты, с кем можно играть и кто его хорошо понимает. Глушенков нашел с ними общий язык на поле.

— Каков характер у Глушенкова? Многие считают его дерзким и самовлюбленным.

— Тогда он таким не был. Конечно, человек может поменяться, когда чувствует себя уверенно на поле, когда о нем пишут и говорят. Но я думаю, что характер надо показывать на поле. Понятно, что некоторые любят общаться с журналистами, но следует быть осторожным, потому что нельзя дразнить людей.

— Прошлый сезон показал, что Максим — хороший ассистент, а сейчас он забивает в каждом матче...

— Игрок атакующей линии должен и забивать, и отдавать. Тогда ты будешь на виду, о тебе будут говорить. Глушенков сейчас играет правильно: когда нужно отдать — отдает, когда нужно взять игру на себя — берет инициативу в свои руки.

— У него какое-то сумасшедшее голевое чутье.

— Пока прет и фортуна к тебе лицом, нужно за нее цепляться, доказывать на тренировках и подтверждать класс в играх.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
0
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