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Семшов: «Чувствуется, что «Зенит» не в лучших кондициях»

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Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался об игре «Зенита» в последних матчах РПЛ.

В понедельник, 6 мая, команда Сергея Семака на выезде поделила очки с «Факелом» (1:1) в матче 27-го тура.

«Зенит», к сожалению, опять теряет очки, которые могут быть очень важны, в то же время команда на первом месте с отрывом в одно очко, осталось три тура. Борьба вся еще впереди за чемпионство, но чувствуется, что «Зенит» не в лучших кондициях, даже ведя 1:0, были футболисты, которые могли спокойно контролировать мяч, искать свои шансы. У «Зенита» после ухода Малкома мало креативных футболистов, которые могут обыгрывать один в один, в центре хорошая тройка, классные крайние защитники. Но без обострения, без фланговых атакующих футболистов тяжело», — цитирует Семшова ТАСС.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Идущий вторым «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: ТАСС
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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