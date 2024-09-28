Семшов: «Конкурировать с «Зенитом» тяжело. Можно в двух-трех матчах, но на дистанции сложно»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что конкурировать с «Зенитом» можно в двух-трех матчах, но на дистанции это делать тяжело.

«Преследователи у «Зенита» есть, так не бывает, чтобы их не было. Но главный претендент на чемпионство в этом сезоне — «Зенит». Состав у них сохранился, плюс усиление хорошее, в последних матчах вырисовывается основа. Это тоже немаловажно. Выскакивают только те футболисты, которые получают травмы или карточки.

Так что конкурировать с «Зенитом» тяжело. Можно в двух-трех матчах, но на дистанции сложно. Скамейка у них настолько хороша, что каждый может заменить футболиста, который выбыл», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

После 9 туров «Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на 2 очка.