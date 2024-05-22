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Сегодня, 05:57

Семшов: «У «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Сейчас для «Зенита» очень хорошая ситуация. Два клуба, которые также борются за чемпионство — «Динамо» и «Краснодар» — играют между собой. Да, «Динамо» устроит даже ничья. Но мы знаем, как тяжело играть в Краснодаре. Так что у «Зенита» лучше шансы, чем у «Динамо» и «Краснодара», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/semshov-nazval-top-5-legionerov-rpl-vse-oni-iz-dvuh-klubov/
Игорь Семшов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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