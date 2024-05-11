Семшов: «На данный момент для ЦСКА кубок важнее чемпионата, поэтому в предстоящей игре у «Зенита» будет небольшое преимущество»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов считает, что для сине-бело-голубых будет преимущество над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России.

«Нужно учитывать, что команды проведут две игры за четыре дня, в кубке и чемпионате. Если для ЦСКА чемпионат потерян, то в кубке есть шансы зацепиться и выиграть турнир. «Зениту» в чемпионате более нужно, чем ЦСКА, потому что они идут на первом месте, захотят через три тура там остаться. Поэтому я вижу преимущества у «Зенита» — команда будет играть дома только на победу и при большом количестве болельщиков. ЦСКА все-таки тоже играет неважно, поэтому у «Зенита» есть преимущество. Плюс преимуществом является цель — быть на первом месте. Что будет в кубке, посмотрим через несколько дней после игры в РПЛ, но там уже нужнее будет ЦСКА, будет совсем другой матч, возможно варьирование состава, особенно у «Зенита». На данный момент для ЦСКА кубок важнее чемпионата, поэтому в предстоящей игре у «Зенита» будет небольшое преимущество.

Каждая игра определяющая, мы видели, что «Зенит» дома проиграл «Рубину», оступился в матче с «Факелом». Поэтому конкретизировать соперников не нужно, каждый может отобрать очки, тем более в концовке чемпионата, когда кто-то просто получает удовольствие от игры, а кто-то борется за места вверху или внизу. Это тоже психология. Я думаю, что «Зенит» теперь нет права терять очки, потому что конкуренты уже не простят, все-таки осталось очень мало туров», — цитирует ТАСС Семшова.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в субботу, 11 мая, на «Газпром-Арене». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.