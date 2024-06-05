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Сегодня, 06:02

Семшов: «Непонятно, почему ЦСКА убрал Федотова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал увольнение Владимира Федотова и назначение Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«Удивлен, что уволили Федотова. ЦСКА в этом сезоне не добился успеха, но надо понимать, что с таким составом тяжело что-то выиграть. Не хватило глубины скамейки, ротация состава не всегда помогала. Что касается Николича, то у нас все тренеры ходят по кругу. Марко — один из них. Посмотрим, чего он добьется с ЦСКА. Непонятно, почему убрали Федотова. У нас сейчас балканский тренерский цех. Обидно за российских специалистов, потому что наши сидят и наблюдают за теми тренерами, которые раньше ничего не добивались», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-udivlen-chto-uvolili-fedotova-obidno-za-rossijskih-trenerov/
Игорь Семшов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Марко Николич
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