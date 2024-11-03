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Сегодня, 17:10

Семшов считает, что «Крыльям» не нужно увольнять Осинькина: «Они вместе попали в эту ситуацию и вместе должны выходить»

Семшов считает, что «Крыльям» не нужно увольнять Осинькина
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» возможную отставку главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина после поражения в матче 14-го тура РПЛ против «Акрона» (0:2).

«Не думаю, что отставка Осинькина логична. Этими разговорами мы загнали «Крылья» в то состояние, из которого команда должна выбраться. Но нужно, чтобы прошло время. Если бы этих разговоров не было, команда сейчас набирала бы ход и чувствовала себя более уверенно. У меня есть уверенность в Осинькине. Думаю, это тот тренер, который нужен «Крыльям». Они вместе попали в эту ситуацию и вместе должны выходить. А не сваливать все на главного тренера», — сказал Семшов «СЭ».

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.

Игорь Семшов
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин

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