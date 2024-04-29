Игорь Семшов: «Не удивлюсь, если «Динамо» станет чемпионом»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился впечатлениями от чемпионской гонки в РПЛ.

«У трех команд равные шансы на победу в чемпионате, — приводит «РБ Спорт» слова Семшова. — Кто более стрессоустойчив, тот и займет первое место. У «Динамо» и «Краснодара» есть еще очный матч.

Также эксперт ответил на вопрос, удивится ли он, если «Динамо» станет чемпионом

«Нет, потому что бело-голубые на данный момент стабильны, но в основном все команды играют с перепадами. У некоторых клубов была беспроигрышная серия, а потом наступал период неудач. Командам нужно стабильно провести последние 4 матча», — подчеркнул Семшов.

За 4 тура до конца чемпионата «Динамо» (47 очков) отстает от «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.