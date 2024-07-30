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Сегодня, 04:50

Игорь Семшов: «Барко напоминает Паредеса из «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил игру новичка «Спартака» Эсекьеля Барко. В дебютном матче за красно-белых аргентинец забил мяч прямым ударом со штрафного, поразив ворота «Химок» (3:1).

«Очень приятные впечатления от игры Барко. Наконец-то «Спартак» приобрел классного футболиста. Надеюсь, Барко еще наберет форму и поможет команде. «Спартаку» не хватало такого игрока в центре поля. Но это пока так можно говорить, основываясь на матче с «Химками». Барко чем-то напоминает Паредеса из «Зенита», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

«Спартак» подписал контракт с Барко на три года. По данным портала Transfermarkt, красно-белые заплатили «Ривер Плейту» 14 миллионов евро за аргентинца.

Источник: РБ Спорт
Игорь Семшов
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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