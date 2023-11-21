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Сегодня, 19:25

Семшов: «У Дзагоева все сложилось хорошо, в ЦСКА он выиграл много титулов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов оценил карьеру Алана Дзагоева.

21 ноября Дзагоев объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

«Безусловно это потеря для российского футбола, что такой игрок завершил карьеру. У Алана все сложилось хорошо, в ЦСКА он выиграл много титулов, много матчей провел за сборную России. Наверное, в конце карьеры ему хотелось поиграть в сильном чемпионате, но от травм никто не застрахован. Травмы повлияли на карьеру Алана. Если бы он меньше травмировался, Дзагоев еще помог бы своим командам и сборной России. Карьера у Дзагоева удалась на славу. Его знают все болельщики, они наслаждались его игрой», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

За всю свою карьеру Дзагоев провел 494 матча и стал трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА.

Алан Дзагоев объявил о&nbsp;завершении карьеры. «Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры

Источник: РБ Спорт
Алан Дзагоев
Игорь Семшов
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