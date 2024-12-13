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Семшов: «Если и весной «Спартак» будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ.

— Кто же возьмет золото?

— Я не Ванга. Могу лишь сказать, что «Спартак» к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов.

Игорь Семшов. Игорь Семшов: «Если и весной «Спартак» будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов»

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

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Игорь Семшов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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