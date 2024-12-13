Сегодня, 09:00
Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ.
— Кто же возьмет золото?
— Я не Ванга. Могу лишь сказать, что «Спартак» к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов.
После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.