Семшов: «Если и весной «Спартак» будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов»

Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ.

— Кто же возьмет золото?

— Я не Ванга. Могу лишь сказать, что «Спартак» к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.