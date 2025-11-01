Семшов — о чемпионских амбициях «Локомотива»: «Он уже стучится в эту дверь»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Локомотива» на победу в РПЛ.

«Может ли «Локомотив» побороться за чемпионство? Наверное, им нужно еще пару лет, чтобы эти футболисты окрепли и набрались опыта. Но сейчас они уже стучатся в эту дверь борьбы за чемпионство. Если они уже готовы, то почему бы нет?» — сказал Семшов «СЭ».

«Локомотив» 1 ноября сыграет в гостях с «Зенитом» в 14-м туре РПЛ. Игра начнется в 20.15 по московскому времени.

В 13 турах чемпионата России «Зенит» набрал 26 очков и занимает 4-е место, «Локомотив» (27) — второй.

