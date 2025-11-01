Видео
1 ноября, 17:26

Семшов — о чемпионских амбициях «Локомотива»: «Он уже стучится в эту дверь»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Локомотива» на победу в РПЛ.

«Может ли «Локомотив» побороться за чемпионство? Наверное, им нужно еще пару лет, чтобы эти футболисты окрепли и набрались опыта. Но сейчас они уже стучатся в эту дверь борьбы за чемпионство. Если они уже готовы, то почему бы нет?» — сказал Семшов «СЭ».

«Локомотив» 1 ноября сыграет в гостях с «Зенитом» в 14-м туре РПЛ. Игра начнется в 20.15 по московскому времени.

В 13 турах чемпионата России «Зенит» набрал 26 очков и занимает 4-е место, «Локомотив» (27) — второй.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

3

  • Дмитрий Корман

    Семшов за Зенит сыграл меньше чем за Динамо и за Торпедо

    01.11.2025

  • Denissimo

    ты что ли закрыл?

    01.11.2025

  • AlexCS4

    Пусть стучится. Дверь для Локо закрыта.

    01.11.2025

    Игорь Семшов
    РПЛ
    ФК Локомотив (Москва)
