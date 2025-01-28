Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:14

Семшов: «Зениту» кровь из носа нужно брать правого защитника»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об усилении «Зенита».

«Зениту» кровь из носа нужно брать правого защитника, потому что это проблемная позиция после травмы Караваева. Никого на эту позицию нет, кроме Мантуана. Может быть, нужен игрок даже не обязательно с российским паспортом. Главное — найти квалифицированного футболиста», — сказал Семшов «СЭ».

29-летнему Караваеву диагностировали разрыв ахиллова сухожилия. Караваев получил повреждение в ходе тренировочного сбора в Катаре. Ожидается, что футболист сможет восстановиться примерно за семь месяцев.

В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах.

4
Вячеслав Караваев
Игорь Семшов
ФК Зенит
Читайте также
В США полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия
Сын Плющенко победил на соревнованиях в Московской области
Глушенков пропал, Луис Энрике провалил дебют. Что сейчас происходит в «Зените»
Наингголана арестовали по подозрению в контрабанде кокаина
Пленный боевик ВСУ рассказал про «честные» выборы Зеленского
В Госдуме рассказали о способе разово забрать всю сумму пенсионных накоплений
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Угаров: «За правого защитника для «Зенита» сейчас могут заломить цену»
Игорь Зазулин: «Вполне допускаю, что «Зенит» начнет поиски правого защитника»
Семшов считает, что «Зениту» нужна свежая кровь: «Бразильцы немного потеряли в мотивации»
«Динамо» предложило «Локомотиву» 5 миллионов евро за Сильянова, «Зенит» — на миллион больше
Бителло и Чавес проходят медосмотр в Москве
Семшов: «Если бы я был на месте Лички, я бы не оставил Бителло в команде»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя