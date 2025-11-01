Семшов — о будущем Шпилевского: «Есть еще четыре матча, которые могут все изменить»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Думаю, до зимы Шпилевского никто не будет трогать. Дальше идет большая пауза, где и руководители, и он вместе будут принимать решение. Есть еще четыре матча, которые могут все изменить. Даже если выиграть из четырех три, ситуация сильно изменится», — сказал Семшов «СЭ».

Ранее спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» заявил, что в клубе верят в Шпилевского.

«Пари НН» с 7 очками после 14 игр располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы не выигрывали в чемпионате с 13 сентября.