Семшов: «Если бы я был на месте Лички, я бы не оставил Бителло в команде»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Динамо» Бителло.

«Все зависит от тренера. Если бы я был на месте Лички, я бы не оставил Бителло в команде. То, что он вернулся, — показатель того, чтобы неповадно было другим легионерам так поступать: «У нас здесь такое не пройдет». Хотите уйти? Все должно быть по нормам и законам. «Динамо» молодцы, что настояли на возвращении Бителло. А если он сам не хочет здесь играть, то смысл на него рассчитывать Личке? Команде нужен игрок, который будет играть с душой и сердцем», — сказал Семшов «СЭ».

Бителло является футболистом «Динамо» с сентября 2023 года. В составе московской команды 25-летний полузащитник забил 11 голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.