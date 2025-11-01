Видео
1 ноября, 17:41

Семшов — о Соболеве: «Если он не соберется, то может быть еще больше проблем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Если мы видим, что в составе есть три нападающих, а играет там инсайд Луис Энрике, наверное, Семак недоволен всеми форвардами. Соболеву сейчас нужно работать и доказывать, что он сильнее. Ему надо обрести стабильность. Если он не соберется, то может быть еще больше проблем с игровой практикой. Нужно делать выводы из слов тренера и доказывать все своей игрой», — сказал Семшов «СЭ».

В этом сезоне 28-летний нападающий провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

1 ноября «Зенит» примет «Локомотив» в 14-м туре РПЛ. Начало — в 20.15 мск.

В 13 турах чемпионата России «Зенит» набрал 26 очков и занимает 4-е место, «Локомотив» (27) — второй.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 1&nbsp;ноября 2025 года.«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

3

  • korkodil

    Орлов, Корнеев, Семшов о Соболеве. Опросите еще Аршавина и Радимова, а самое главное Боярского. А то непонятно че он там вообще.

    01.11.2025

  • Skorz.

    Видимо в Зените решили приобрести Соболева , что бы болельщикам в Питере скучно не было !)) 10 000 000 отдали , подьемные вручили , зарплату и премиальные платим. А нам все и даже теперь , Семшов поют -надо там , чего то лучше , а то мол вообще не увидим !))))))) Болельщики еще или уже , писали тогда и говорили /текст упрощен/- " На...й не нужен ,Дельфин в Зените!" Может назовут нам фамилию , этого благодетеля ?

    01.11.2025

  • За спорт!

    Золотые слова.

    01.11.2025

