Семшов — о Соболеве: «Если он не соберется, то может быть еще больше проблем»

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Если мы видим, что в составе есть три нападающих, а играет там инсайд Луис Энрике, наверное, Семак недоволен всеми форвардами. Соболеву сейчас нужно работать и доказывать, что он сильнее. Ему надо обрести стабильность. Если он не соберется, то может быть еще больше проблем с игровой практикой. Нужно делать выводы из слов тренера и доказывать все своей игрой», — сказал Семшов «СЭ».

В этом сезоне 28-летний нападающий провел 16 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

1 ноября «Зенит» примет «Локомотив» в 14-м туре РПЛ. Начало — в 20.15 мск.

В 13 турах чемпионата России «Зенит» набрал 26 очков и занимает 4-е место, «Локомотив» (27) — второй.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».