Семшов: «В матче «Локомотива» и «Динамо» победит тот, кто первый забьет»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» встретятся с «Локомотивом».

«В матче «Локомотива» и «Динамо» у команд шансы равные. Градус этого матча повышается, потому что это дерби, но игра не такая важная, потому что клубы не борются за медали. Команды будут стараться только потому, что это дерби и каждый уважающий себя клуб хочет победить в такой игре. Обе команды будут играть на победу в атакующий футбол. Плюс каждый футболист захочет улучшить свою личную статистику забитым мячом или голевой передачей. На них груз ответственности не давит, поэтому футболисты будут спокойно действовать и игра будет интересной. Победит в этом матче тот, кто первый забьет», — приводит слова Семшова Metaratings.ru.

«Динамо» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.