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Сегодня, 19:02

Семшов — об отставке Корниленко: «Если тренер на месте, то и спортивный директор должен быть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

«Считаю, что главный тренер и спортивный директор идут в связке. Если тренер на месте, то и спортивный директор должен быть. У «Крыльев» хорошая селекция. Продавая футболистов, которые играют основную роль в команде, они научились сполна их заменять. В этом году происходит немного запоздалая замена, но не вижу ничего страшного», — сказал Семшов «СЭ».

Корниленко занимал пост спортивного директора самарского клуба с августа 2020 года. В качестве игрока он выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2019 год.

Игорь Семшов
Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)

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