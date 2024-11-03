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Сегодня, 16:59

Семшов: «В дерби «Крылья» должны были действовать иначе и показать, что они не первый год играют в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Акрона» над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Наверное, все разговоры не лучшим образом отражаются на «Крыльях». Игра им не удалась. Практически ничего не было создано впереди, за исключением нескольких моментов во втором тайме. Хотя в дерби «Крылья» должны были действовать иначе и показать, что они не первый год играют в РПЛ. «Акрон» выиграл по делу. Он создал достаточное количество моментов. Ошибки в обороне «Крыльев» — их дело и просто немастерство защитников. Но «Акрон» полноправно довел дело до победы. Хотя «Крылья» могли вернуться в игру, забив одиннадцатиметровый», — сказал Семшов «СЭ».

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.

Игорь Семшов
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)

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