Сегодня, 08:30
Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» прокомментировал победу нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в премии «Джентльмен года».
— В 2024-м обладателем премии «Джентльмен года» стал Константин Тюкавин. Одобряете?
— Разумеется. Я бы тоже за него проголосовал. Костя — классный футболист, с лидерскими качествами плюс на поле всегда корректен. Ни в каких скандалах не замешан. В РПЛ за три последних года у него ни одной желтой карточки!
При этом никто не скажет, что Тюкавин — мягкая игрушка. Он постоянно заряжен на борьбу, неуступчивый. Но в стыки идет аккуратно, без грубости. Никого не провоцирует. Даже с арбитрами не спорит, не бегает за ними, размахивая руками. Молодчина!