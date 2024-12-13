Семшов — о признании Тюкавина «Джентльменом года»: «В скандалах не замешан, с арбитрами не спорит...»

Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» прокомментировал победу нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в премии «Джентльмен года».

— В 2024-м обладателем премии «Джентльмен года» стал Константин Тюкавин. Одобряете?

— Разумеется. Я бы тоже за него проголосовал. Костя — классный футболист, с лидерскими качествами плюс на поле всегда корректен. Ни в каких скандалах не замешан. В РПЛ за три последних года у него ни одной желтой карточки!