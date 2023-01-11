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Семшов: «Судя по последним приобретениям, «Зенит» покупает качественных легионеров»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов прокомментировал трансферную политику сине-бело-голубых.

«Зенит» наладил контакт с Бразилией, эти футболисты приносят неплохие дивиденды для нашего чемпионата, — цитирует Metaratings.ru Семшова. — Безусловно, данные покупки влияют на наших игроков, особенно в тот период, когда нет еврокубков. Российским футболистам хочется больше доверия в клубе, но когда покупают бразильцев, они понимают, что к легионерам будет больше доверия. В то же время, судя по последним приобретениям, «Зенит» покупает качественных легионеров. На новичков нужно посмотреть, а нашим ребятам — не опускать руки и бороться за место в составе. Любой тренер будет ставить футболиста, который сильнее».

10 января петербургский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильцев в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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