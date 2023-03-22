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Сегодня, 18:56

Игорь Семшов: «Не нужно было переходить на систему «осень-весна», наш футбол от этого ничего не выиграл»

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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал возможный переход РПЛ на систему «весна-осень», по которой чемпионат проводился до 2012 года.

«Из нашего футбола и чемпионата делают какой-то эксперимент. Не могу понять, зачем вообще переходили на осень-весна. У нас все было нормально, и что мы выиграли от изменения проведения чемпионата? Мы не улучшаем, а ухудшаем то, что у нас было. Не надо проводить опыты над клубами, футболистами. Не знаю, изменит ли что-то обратный переход на систему весна-осень. Она была хорошая, больше подходила к нашему футболу. Раньше мы играли целостный чемпионат, а сейчас все разорвано, особенно в первой и второй лигах. 5 месяцев перерыва — просто ужасно. Не нужно было тогда переходить на осень-весна. Надо ли переходить сейчас на весну-осень? Спорный вопрос. Снова нужно привыкать, уже приспособились к нынешней системе чемпионата. Если и переходить на весну-осень, то переходить всем дивизионам», — сказал Семшов «РБ Спорт».

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что при обращении клубов может быть поднят на обсуждение вопрос изменения системы проведения чемпионата России по футболу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-ne-nuzhno-by-lo-perehodit-na-sistemu-osen-vesna-nash-futbol-ot-e-togo-nichego-ne-vy-igral/
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Игорь Семшов
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