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Сегодня, 09:15

Семшов — о Клаудиньо и Венделе: «Когда оба были на пике формы, в РПЛ разрывали всех. А сейчас ни скорости, ни остроты, куча ошибок»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» высказался о бразильских легионерах «Зенита».

«Интересно, как в Питере отреагируют на сенсационные поражения от «Крыльев» и «Акрона». Видно, что латиноамериканцы, на которых сделана ставка, уже не вытягивают. Нет в них прежней искорки. Потухшие. То ли приелось все, то ли другие причины. В первую очередь это относится к Клаудиньо и Венделу. Когда оба были на пике формы, в РПЛ разрывали всех. А сейчас ни скорости, ни остроты, куча ошибок. КПД нулевой! Отсюда и зенитовские проблемы в атаке», — сказал Семшов.

Игорь Семшов. Игорь Семшов: «Если и весной «Спартак» будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов»

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Игорь Семшов
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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