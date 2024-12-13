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Семшов: «Что дали нашему футболу Абаскаль, Циннбауэр, Клотет, Артига, Слишкович? Ну сколько можно народ смешить?»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в интервью «СЭ» высказался о зарубежных тренерах в РПЛ.

— Четыре сезона в «Арсенале» вспоминаю с теплотой. При Божовиче заняли седьмое место в РПЛ, при Черевченко — шестое. Это лучшие результаты в истории клуба. Потом я во второй лиге поработал главным — в «Химике» и «Чайке». Но за последний год — ни одного предложения.

— Странно.

— Зато у нас охотно приглашают иностранцев. И ладно бы топовых, как раньше. Имею в виду Хиддинка, Адвоката, Капелло, Спаллетти, Манчини, Луческу... Или возьмем того же Станковича. Да, как тренер он еще в начале пути, но игрок был экстра-класса.

А что дали нашему футболу Абаскаль, Циннбауэр, Клотет, Артига, Слишкович? Что-то выиграли? За какие заслуги их позвали в РПЛ? Да они и в своих-то странах никому не нужны. Зачем вообще привозить тех, кто никогда не работал на высоком уровне? Ну сколько можно народ смешить?

Обидно, что у нас свои кадры не ценят. Хотя качественных тренеров в России полно. И моего поколения, и постарше. Но многие не востребованы. Даже в детские школы не могут устроиться.

— Туда-то почему?

— Мы — футбольные люди. А во главе академий часто стоят специалисты, которые ничего не добились как игроки. Вот и боятся, что условный Семшов, поигравший в ведущих клубах и сборной, задавит своим авторитетом. Лучше взять абсолютно неизвестного тренера. Тот покладистый, с ним проще договориться.

Честно вам скажу — я бы с удовольствием с детьми поработал. Но через знакомых пару раз закидывал удочки — тишина.

Игорь Семшов. Игорь Семшов: «Если и весной «Спартак» будет играть, как в последних турах, — у конкурентов нет шансов»

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Игорь Семшов
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