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Сегодня, 13:59

Игорь Шалимов: «Есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:0).

«Очень понравилось «Динамо» — мобилизованная команда, которая ждала своего шанса. Есть четверка защитников плюс Лаксальт, остальные ребята больше на атаку. Что касается «Зенита», то был боевой состав. Но есть очевидная проблема в атаке — Кассьерра весной выглядит плохо: забивает мало. Он часто в тех позициях, откуда голы не забивают, не получается доставить мяч в опасную точку. Не так ярко, как в прошлом году, выглядят Вендел и Клаудиньо, играют низко, а фланги включались редко. Не функционируют винтики в позиционной атаке. Дело не в том, что команда не забивает, проблема в том, что команда не создает.

Поражения от «Рубина» и сейчас от «Динамо» не случайны. При этом не могу сказать, что «Зенит» играет спустя рукава. Просто элементы игры, которые отработаны очень хорошо, например игра флангами, вообще не работали в этот раз. И уже есть ощущение, что «Зенит» может упустить титул», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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