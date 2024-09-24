Шалимов о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Не лучшим образом сыграл Зиньковский»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о дерби между «Спартаком» и «Динамо» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

«Как ни странно, но удаление благоприятно сказалось на «Динамо», которое стало давить, играя вдесятером.

«Спартак» же просто сник. Не лучшим образом вышел Зиньковский. Хорошо отношусь к Антону, но в такой ситуации такой техничный игрок не может терять много мячей в концовке. Мячи надо сохранять, нельзя принимать неправильные решения», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».