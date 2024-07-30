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Сегодня, 19:59

Шалимов: «ЦСКА вырисовывается как боевая единица в борьбе за чемпионство»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов оценил победу ЦСКА над «Пари НН» в матче 2-го тура РПЛ (3:0).

«ЦСКА понравился, обращу внимание на позицию Облякова, который был как опорный, а Бистрович поднимался выше, хотя по логике вроде бы должно быть наоборот. Очень хорошо вписался Круговой, схема с тремя центральными защитниками и латералями как раз для него — много в атаку, хорошая левая нога. В целом ЦСКА вырисовывается как боевая единица в борьбе за чемпионство. Если в прошлом сезоне мы говорили о недостатке игроков, то сейчас ситуация выправилась», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

4 августа ЦСКА на своем поле сыграет с «Оренбургом» в 3-м туре чемпионата России. «Пари НН» в тот же день в гостях встретится с «Динамо» из Махачкалы.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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