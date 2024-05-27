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Шалимов: «Не согласен с тем, что «Динамо» играло от обороны с «Краснодаром»

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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (1:0).

«Динамо» играло, как играет обычно. Не согласен с тем, что играли от обороны, что закрылись. Футбол был достаточно открытый, у «Краснодара» были моменты. «Динамо» не играло от обороны, не устраивало стену. Хотя я бы понял, если бы Личка залил все цементом и установил стену. Уверен, если бы «быкам» нужна была ничья и команда поставила стену, Сергей Галицкий бы возражал, но была бы победа — это все искупило бы, владелец бы радовался. А болельщики «Динамо» качали бы Личку 50 лет, если бы выиграли», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

 
Футболисты &laquo;Динамо&raquo; после матча с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Динамо» вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!» Мнение Газзаева

В сезоне-2023/24 чемпионом России стал «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар» (56), а тройку лучших замкнуло «Динамо» (56).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-v-krasnodare-dinamo-igralo-kak-oby-chno/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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