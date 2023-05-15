КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 мая, 17:09

Шалимов: «Спартак» плохо играет первые таймы, потому что соперник садится в оборону"

Шалимов поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «Химки» и «Спартак» сыграли вничью (1:1).

«Почему «Спартак» плохо играет первые таймы? Потому что соперник садится в оборону, играет от защиты, это тяжело взламывать, плюс надо быть внимательными, не пропустить быструю атаку — это сложно, учитывая трудности с защитой, которые видим весной. Получается, что игрок в середине, получая мяч, уже в позиции сложной — некому отдавать так, чтобы футболист получал мяч в позиции удобной для развития атаки. Все немного упрощается, и впереди, когда есть два крайних нападающих, Промес и Зиньковский, плюс в атаке Соболев и Бальде, в атаке возникает толпа — народу много: стоит 10 человек из «Химок» плюс спартаковцы. Мало адресов, и развивать можно только назад. В итоге пропала работа флангов, нет забеганий, только подачи, и нет ударов издали, которые помогают вскрывать оборону», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 туров «Спартак» занимает четвертую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-spartak-ploho-igraet-pervy-e-tajmy-potomu-chto-sopernik-saditsya-v-oboronu/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: награждение «Зенита», «Спартак» и судейство, вылет «Торпедо»
Шалимов заявил, что его совершенно не впечатляет игра Игнатьева
Защитник «Химок» Главчич считает, что Кукуляк справедливо удалил Денисова
Вратарь «Торпедо» Ботнарь — о вылете из РПЛ: «Кто-то вообще не понимает, куда сейчас попадет»
Психолог объяснила поведение Абаскаля на пресс-конференции после матча с «Химками»
«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять эпизодов в матче с «Химками»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов — о Владимире Федотове: «Он доказал, что у него есть яйца»

В «Динамо» подтвердили, что команду к ближайшим матчам будет готовить 32-летний Алпатов