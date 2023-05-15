Шалимов: «Спартак» плохо играет первые таймы, потому что соперник садится в оборону"

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «Химки» и «Спартак» сыграли вничью (1:1).

«Почему «Спартак» плохо играет первые таймы? Потому что соперник садится в оборону, играет от защиты, это тяжело взламывать, плюс надо быть внимательными, не пропустить быструю атаку — это сложно, учитывая трудности с защитой, которые видим весной. Получается, что игрок в середине, получая мяч, уже в позиции сложной — некому отдавать так, чтобы футболист получал мяч в позиции удобной для развития атаки. Все немного упрощается, и впереди, когда есть два крайних нападающих, Промес и Зиньковский, плюс в атаке Соболев и Бальде, в атаке возникает толпа — народу много: стоит 10 человек из «Химок» плюс спартаковцы. Мало адресов, и развивать можно только назад. В итоге пропала работа флангов, нет забеганий, только подачи, и нет ударов издали, которые помогают вскрывать оборону», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 туров «Спартак» занимает четвертую сточку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.