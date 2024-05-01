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Сегодня, 12:05

Шалимов: «Медина буквально ожил, став играть заметную роль в атаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:2).

«С учетом важности кубкового матча в среду, уверен, состав «Спартак» поменял, сделав ротацию. Схема 4-2-3-1 — игра с десяткой, игра от себя, это подразумевает игру от себя, владение инициативой. И второй момент — играя так, не пропускаешь быстрые атаки соперника. Важна роль «десятки», и надо сказать, что Медина буквально ожил, став играть заметную роль в атаке. В составе не сыграли Бабич и Денисов — видимо, им дали отдохнуть под Кубок. Игра получилась интересной, остроатакующей, в какой-то момент обе команды стали играть вообще без центра поля», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

За 4 тура до конца чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 42 очка в 26 матчах.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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