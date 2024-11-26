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Сегодня, 15:54

Шалимов: «Зачем Коваленко сделал безрассудный подкат, оставив команду вдесятером?»

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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» (1:0) в 16-м туре РПЛ.

«Вернулся в состав питерцев Глушенков, и Максим мне понравился. Даже если вернется Вендел, именно Глушенков в позиции правого форварда предпочтительнее, чем Лусиано — он реально ведет игру, может придумать момент. Да, он не такой мощный, как аргентинец, но не менее опасный. Соболев вновь вышел в основном составе, есть расчет явно на то, что прорвет, начнет забивать. Но пока не получается, участвует Александр только в подыгрыше. Особо надо сказать о Коваленко, которого удалили за две желтые карточки. Не понял, что он делал. Первую карточку можно было не давать, но если уж дали, зачем идти в безрассудный подкат и оставлять команду вдесятером? Где игровая дисциплина?» — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

По итогам 16-го тура «Зенит» набрал 39 очков и занял первое место в турнирной таблице, «Оренбург» (8 очков) — на последней, 16-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург

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