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Сегодня, 16:27

Шалимов: «Интересно посмотреть, как «Спартак» будет взламывать эшелонированную оборону»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» (2:1).

«Не знаю, с чем связано отсутствие Джикии — он говорит, что здоров, готов играть, в Краснодаре на Кубке Георгий сыграл уверенно. Как уже говорил, будут ставить Дуарте, давать ему шансы. Поставили в опорную зону Умярова, и Наиль сыграл плохой матч. Вырисовываются треугольники — Денисов-Зобнин-Бонгонда, Хлусевич-Мозес-Промес. Команда более выстроена, более четкая и понятная игра крайних защитников — никаких ходов в центр нет, только нагнетание по флангам. Вроде бы игра упростилась, меньше вариантов, но если ты будешь делать это на 5+, станешь чемпионом», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Также тренер отметил, что у «Спартака» на старте чемпионата были две легкие игры.

«У «Спартака» на старте чемпионата две легкие игры в каком плане — соперник высоко располагается в обороне, не садится в штрафную. Будет интересно посмотреть, как красно-белые сумеют взломать эшелонированную оборону, когда соперник сядет глубоко», — сказал Шалимов.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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