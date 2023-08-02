Шалимов: «Интересно посмотреть, как «Спартак» будет взламывать эшелонированную оборону»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» (2:1).

«Не знаю, с чем связано отсутствие Джикии — он говорит, что здоров, готов играть, в Краснодаре на Кубке Георгий сыграл уверенно. Как уже говорил, будут ставить Дуарте, давать ему шансы. Поставили в опорную зону Умярова, и Наиль сыграл плохой матч. Вырисовываются треугольники — Денисов-Зобнин-Бонгонда, Хлусевич-Мозес-Промес. Команда более выстроена, более четкая и понятная игра крайних защитников — никаких ходов в центр нет, только нагнетание по флангам. Вроде бы игра упростилась, меньше вариантов, но если ты будешь делать это на 5+, станешь чемпионом», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Также тренер отметил, что у «Спартака» на старте чемпионата были две легкие игры.

«У «Спартака» на старте чемпионата две легкие игры в каком плане — соперник высоко располагается в обороне, не садится в штрафную. Будет интересно посмотреть, как красно-белые сумеют взломать эшелонированную оборону, когда соперник сядет глубоко», — сказал Шалимов.