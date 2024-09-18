Игорь Шалимов: «ЦСКА не хватило реализации в матче с «Зенитом»

Известный российский тренере Игорь Шалимов прокомментировал результат матча между ЦСКА и «Зенитом» (0:1) в 8-м туре РПЛ.

«К удивлению, футбол был открытый, никто не закрывался, а ЦСКА в первом тайме даже больше владел мячом и атаковал. Но все решает мастерство — Дуглас Сантос не первый раз делает вот такие передачи с фланга. Отмечу именно пас, а не гол — сильная, резкая подача в голову Лусиано, до которой не смогли дотянуться защитники. Приятно удивил ЦСКА — много в атаку, но не хватило реализации. С другой стороны, приятное впечатление от игры в таблице не зачтешь — проиграли «Краснодару», «Локо» и теперь «Зениту». Да, армейцы берут свои очки в играх со второй восьмеркой, но получается — чтобы быть в тройке, этого сейчас мало», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 13 очками идет шестым.