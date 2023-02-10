0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:01

Игорь Шалимов считает, что Дзюба сможет помочь «Локомотиву»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Шалимов рассказал, что думает о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Локо» ситуация по таблице не лучше, но команда более амбициозная. Проблема в том, что он без команды работал уже 4 месяца, а с командой перед стартом сезона будет только 2 недели. Этого очень мало. Через игры можно набрать форму, но сильно давит результат — и Дзюба может начать говорить, и тогда тренеру придется включать жесткача. Но Артем заслужил этот шанс, и в ситуации, когда в него не верят, он играет очень хорошо. Про него много небылиц, но, когда он уходит в аренду или просто переходит в команду на короткий срок, он дает результат. Важно только потерпеть, когда что-то не будет получаться", — сказал Шалимов «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-u-spartaka-organizovanny-j-bardachok-otdal-otkry-lsya-e-to-napominaet-futbol-romantseva/
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
В Британии указали на скорую потерю ВСУ Харькова и Артемовска
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 18,9 тыс.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о начале вывоза жителей пригородов Угледара в Волноваху
За что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Павлюченко считает, что «Локомотив» правильно сделал, подписав Дзюбу
Александр Глеб: «Думаю, у Дзюбы хорошая мотивация. Все же «Локомотив» — это имя в российском чемпионате»
Чистяков хочет, чтобы у Дзюбы все получилось в «Локомотиве»
Деменко выразил уверенность, что Дзюба принесет пользу «Локомотиву»
Зачем «Локо» Дзюба. Зачем Кержакову Кипр. Колонка Казакова
Дзюба и Смольников проводят первую тренировку за «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кураньи сичтает, что через пару лет Кокорин может вернуться в Россию

Писарский: «Для меня было невероятно, что буду играть с великим «Спартаком», боялся встречаться с мячом»