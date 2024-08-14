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Шалимов: «Глушенков был в порядке в «Локо», а в Питере просто расцвел»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов считает полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком на старте сезона РПЛ.

«Игрок старта — Глушенков. На парня не влияет ни переход в большую команду, ни разговоры о его бонусах, — прекрасно справляется с давлением, раскрыл крылья — и полетел. Команда в порядке, приняла его — и на равных приняли бразильцы. Глушенков был в порядке в «Локо», а в Питере просто расцвел», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.

В этом сезоне 25-летний Глушенков забил 7 голов в 4 матчах РПЛ в составе сине-бело-голубых.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Зенит
Максим Глушенков
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