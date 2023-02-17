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Шалимов: «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» требуются более сильные крайние защитники»

Шалимов высказался о форме «Спартака» перед началом второй части чемпионата России
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о форме «Спартака» перед началом второй части чемпионата России.

«Самое сильное впечатление произвел «Спартак». И победа в турнире, и игра комбинационная, и видно, что есть состав, который, что приятно, состоит по большей части из молодых россиян, особенно в центре поля — Пруцев, Литвинов, Игнатов уже сейчас играют значительную роль в игре команды. Вижу определенные проблемы в обороне, на краях. По Таварешу говорил уже, ему, на мой взгляд, не хватает резкости и скорости, он немного тягучий, а классического левого защитника, с левой ногой, вероятно нет. На мой взгляд, для борьбы с «Зенитом» за первое место крайние защитники должны быть посильнее», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. «Спартак» отстает от питерской команды на 6 очков и занимает 2-е место в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-dlya-bor-by-s-zenitom-spartaku-trebuyutsya-bolee-sil-ny-e-krajnie-zashhitniki/
Игорь Шалимов
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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