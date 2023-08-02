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Сегодня, 12:59

Шалимов: «Галактионов грамотно разложил игру с «Факелом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче второго тура РПЛ «Факел» - «Локомотив» (1:4).

«У «Факела» есть ощутимое преимущество своего поля — мяч не катится, трава густая, высокая. И в этой ситуации было очень много длинных передач на Дзюбу, и Артем почти все выиграл. Кстати, не вижу нарушения правил при голе Артема — защитник просто проиграл борьбу.

«Факел», надо отдать должное, не садится в оборону, строит контригру, а голы пропускает после индивидуальных ошибок. Например, второй мяч — Тикнизян ударил хорошо, но с ним не было игрока на подборе.

На мой взгляд, Галактионов грамотно разложил игру — в первом тайме борьба, тут полезнее Изидор, а во второй половине, с выходом Глушенкова, отлично разбирались в быстрых атаках — просто по-профессорски разыгрывали. Отдельно о Тикнизяне: говорил о нем добрые слова в его тяжелые времена. Он и как человек в адеквате, с юмором и на позитиве, и с качествами: скорость, выносливость и характер. Правильный пацан», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

В следующем матче чемпионата России «Факел» сыграет с «Балтикой» 6 августа, начало — 17.30 мск. «Локомотив» в третьем туре встретится с ЦСКА 5 августа, начало встречи в 20.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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