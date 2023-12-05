Шалимов: «У «Зенита» уже четыре поражения в РПЛ, это много»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1).

«У «Зенита» уже четыре поражения в РПЛ. Это много, и команда не идет на первом месте по делу. Надо сказать про голы в этом матче. Как левоногий игрок с углового так подал, что Кержаков пропустил мяч, это надо умудриться так подать. Чудеса какие-то. «Зенит» сумел отыграться и мог в первом тайме выйти вперед. Но надо сказать о схеме, которая приводит к тому, что если нет простора, то Касссьерра и Изидор просто не участвуют в игре, Питер играет в минус два футболиста. Во втором тайме «Зенит» пошел на перестроения, но к успеху это не привело — «Локо» играл лучше, а третий гол так просто супер. Все началось с аута, когда бросили не Алипу, который мог бы выбить сильнее на чужую половину поля, а Сантосу, которому пришлось выворачивать ногу. Вынос не получился, и пошла атака соперника, когда все было разыграно просто потрясающе. Отмечу Дзюбу — пас на гол был великолепно исполнен, что еще раз нам говорит о технике этого футболиста», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 17 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).