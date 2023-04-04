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Шалимов: «Дзюба должен благодарить «Торпедо» и «Пари НН», что его туда не взяли»

Шалимов высказался о Дзюбе
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Сейчас много разговоров о том, что Нижний и «Торпедо», которые не взяли Артема Дзюбу, ошиблись и Дзюба им мстит. Мне кажется, Артем, наоборот, должен не ругать Нижний и «Торпедо», а благодарить их, что его туда не взяли», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23. В 6 матчах за железнодорожников 34-летний форвард забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-dzyuba-dolzhen-blagodarit-torpedo-i-pari-nn-chto-ego-tuda-ne-vzyali/
Артем Дзюба
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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