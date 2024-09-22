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Смольников: «Получится у Соболева в «Зените» или нет — зависит только от него»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Игорь Смольников прокомментировал переход форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Для футболиста самое главное — показывать свою игру, радовать болельщиков, добиваться результата вместе с командой. А получится у Соболева или нет — зависит только от него. Удивил ли трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»? Не думал об этом. Но особо не удивился его переходу», — цитирует «Спорт День за Днем» Смольникова.

Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». За клуб из Санкт-Петербурга он дебютировал в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ.
Источник: «Спорт День за Днем»
Александр Соболев
Игорь Смольников
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)

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