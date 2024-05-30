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Сегодня, 07:24

Зазулин: «Большой объем от Дзюбы требовать нельзя, но свое он всегда забьет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин прокомментировал ухода форварда Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Все шло к уходу Дзюбы. Если бы не шло, то он бы играл. Дальше, может, он будет играть заграницей, может, у нас какая-то менее статусная команда будет. В ЦСКА его точно не будет. Если из «Динамо» уходят Смолов или Тюкавин, то может быть там. Понятно, что большой объем от него требовать нельзя, но свое он всегда забьет. Где-то он да появится. Его выбор — за что сейчас играть.

С Дзюбой всегда все было понятно — он играл там, где могли использовать его сильные стороны. Не могу сказать, насколько он негативный или позитивный в раздевалке. Ну, из того, что было в «Зените», потому что я с этим связан. От «Локомотива» я далёк и не стал бы звонить Галактионову по этому поводу, потому что это их дело. Так что уход Дзюбы меня не удивляет», — цитирует Legalbet Зазулина.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

 
Артем Дзюба. После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?
Источник: https://legalbet.ru/news/zazulin-nazval-variant-pri-kotorom-dzyuba-mozhet/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Зазулин
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